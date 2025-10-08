Quito refuerza la seguridad ante posible llegada del paro nacional a la capital Miércoles, 8 de octubre de 2025 El Municipio activó protocolos para proteger infraestructura estratégica y asegurar los servicios básicos ante posibles protestas

El Municipio de Quito activó anoche un plan especial de prevención y coordinación interinstitucional ante la posibilidad de que el paro nacional llegue a la capital. La medida busca resguardar la infraestructura estratégica y garantizar la continuidad de servicios como agua, transporte, energía y saneamiento.



El operativo, enmarcado en el Protocolo Metropolitano ante Eventos de Conmoción Social, fue ratificado por el Concejo Metropolitano el 6 de octubre. Incluye la participación de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y entidades municipales, que monitorean de forma permanente los puntos de riesgo y las principales vías de acceso a la ciudad.



El alcalde Pabel Muñoz solicitó al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior acciones urgentes de protección sobre las instalaciones esenciales del Distrito Metropolitano. “Nuestra prioridad es cuidar la vida y los bienes de los quiteños, manteniendo la ciudad operativa al 100 %”, expresó el funcionario durante su programa Frecuencia Quiteña.



Las autoridades locales activaron los Puestos de Mando Unificado, el COE Metropolitano y la Sala de Situación Municipal para coordinar la respuesta ante posibles disturbios. También se dispuso que Emseguridad, el Cuerpo de Bomberos y la Empresa de Pasajeros refuercen la vigilancia en terminales, estaciones del Metro y plantas de agua potable.



El Municipio aclaró que las medidas no implican restricciones a la protesta pacífica, sino la obligación de garantizar que las manifestaciones no afecten la seguridad ni los servicios esenciales de más de dos millones de habitantes. Quito se mantiene en estado de alerta, con vigilancia activa y operativos preventivos en toda la ciudad.



