Rusia afianza su alianza con los talibanes y busca mayor influencia en Asia Central

Miércoles, 8 de octubre de 2025

Moscú recibió a una delegación talibán, elogió su lucha contra el extremismo y propuso fortalecer los lazos comerciales y de seguridad.



Rusia dio un nuevo paso en su acercamiento al régimen talibán. Ayer, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, encabezó en Moscú la séptima reunión del Formato de Consultas sobre Afganistán, que reunió a delegaciones de China, India, Irán, Pakistán y otras potencias regionales. Allí, el canciller ruso advirtió que la presencia militar extranjera en territorio afgano “es inaceptable bajo cualquier pretexto”.



Durante el encuentro, Lavrov destacó el rol del gobierno talibán en la lucha contra el Estado Islámico y el narcotráfico, y pidió una mayor cooperación regional. “La historia de Afganistán demuestra que toda intervención externa solo genera conflictos”, subrayó, en una clara alusión a las pasadas incursiones de Estados Unidos y la OTAN.



Desde su retorno al poder en 2021, los talibanes buscan reconocimiento internacional, y Rusia fue el primer país en otorgárselo de manera formal. En julio, Moscú eliminó al Emirato Islámico de su lista de organizaciones prohibidas, abriendo el camino para un diálogo político y comercial más amplio.



El ministro talibán Amir Khan Muttaqi agradeció el respaldo ruso y sostuvo que su gobierno “ha garantizado la seguridad integral” en Afganistán tras décadas de guerra. Además, señaló que el país ofrece “una base sólida para la inversión y la conectividad económica”.



Sin embargo, el reconocimiento no disipa las críticas por las severas restricciones que el régimen mantiene sobre las mujeres y la educación. Aun así, Rusia avanza en su estrategia de posicionarse como actor clave en Asia Central, reforzando vínculos con los talibanes en un escenario global cada vez más fragmentado.