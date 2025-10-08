Dos personas murieron y aún quedan otras atrapadas bajo los escombros

Miércoles, 8 de octubre de 2025

Un edificio en obra colapsó en los alrededores de la plaza de Ópera y la Puerta del Sol. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar.



Un derrumbe en un edificio en pleno centro de Madrid, capital de España, dejó dos muertos y dos personas atrapadas bajo los escombros, según confirmaron fuentes de la Policía Nacional.



El episodio ocurrió este martes en una construcción en obra en la calle Hileras, a metros de la plaza de Ópera y la Puerta del Sol.



Uno de los cadáveres rescatados es el de un hombre, mientras que el segundo aún no fue identificado. Respecto a la posibilidad de que los otros dos desaparecidos sigan con vida, el alcalde José Luis Martínez Almeida sostuvo que "es complicado".



Tras varias horas de trabajo para estabilizar la fachada, los bomberos iniciaron la búsqueda de las personas desaparecidas. La operación cuenta con la ayuda de perros adiestrados de la Policía Municipal y de la Asociación Unidad Canina de Rescate de España.



Además, la Unidad de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal desplegó drones para obtener imágenes del interior de lo que quedó de la estructura, con el objetivo de facilitar las tareas de rescate.



Inicialmente, los obreros señalaron que la mujer desaparecida era "la arquitecta", aunque fuentes de los bomberos precisaron posteriormente que se trata de una administrativa llamada Laura, de unos 30 años, que se encontraba en el edificio al momento del colapso. El alcalde no especificó su c Además de Laura, los otros tres desaparecidos son hombres: Dambéle, Alfa y Jorge, de entre 30 y 50 años y originarios de Malí, Guinea y Ecuador. Dos de ellos se encontraban en el baño del sótano y el tercero en la planta más alta del edificio. Todos eran empleados de la empresa de construcción ANKA.



El alcalde aclaró que la obra contaba con licencia desde febrero de este año: "Los papeles estaban en regla desde el punto de vista urbanístico y estaban ejecutando la reforma de acuerdo a la autorización que se había concedido", señaló argo, pero sí aclaró que tenía "responsabilidad en la obra".



Además, confirmó que los vecinos de los edificios colindantes al bloque derribado podrán regresar a sus viviendas a lo largo de la noche.



"El edificio llevaba mucho tiempo abandonado"



Trabajadores de comercios dijeron haber escuchado un "estruendo" y que, enseguida, el aire se llenó de polvo y un olor extraño. "Se cayó todo el edificio y no podemos pasar. Está lleno de ambulancias y policías y no nos dejan entrar", relató una vecina, todavía conmocionada.



Otra residente del barrio aseguró que el edificio "llevaba mucho tiempo abandonado y estaba en obras". Según su testimonio, habían instalado una grúa de gran tamaño en el andamio y el plan era convertir el lugar en un hotel, con obras que iban a durar dos años.



"Hace media hora noté un temblor terrible en la calle y se levantó muchísimo polvo enfrente del inmueble, una nube que dejó a la gente asustada y confundida", describió.



Fuentes de la investigación indicaron que "se han caído al menos seis pisos".



Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar junto a agentes de la Policía Municipal de Madrid. Mientras tanto, la zona permanece completamente cerrada al tránsito.