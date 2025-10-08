Valentín necesita realizar un tratamiento médico en el Hospital Garrahan Miércoles, 8 de octubre de 2025 Fue diagnosticado con miocarditis dilatada, debe viajar junto a sus padres al Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires, para realizarse estudios y continuar con su tratamiento médico.

Una familia solicita ayuda para el tratamiento médico de su hijo en el Hospital Garrahan. Ante esta situación, su familia inició una campaña solidaria para reunir fondos que les permitan afrontar los gastos del viaje y la atención médica especializada.



"Tu colaboración los ayuda mucho", expresaron los familiares a través de las redes sociales, acompañando el pedido con una imagen del pequeño internado y sonriendo, pese a su delicado estado de salud.



Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencia bancaria a nombre de Ivana Beatriz Carre, con los siguientes datos:



CBU: 4530000800016102964056



Alias: valentin.blancocarre



