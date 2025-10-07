ES HISTÓRICO: El Regimiento de Patricios fue clave en la Revolución de Mayo de 1810

A 219 años de la creación del Regimiento 1 de Infantería Patricios: una unidad emblemática de nuestra historia nacional. Participó activamente en la Revolución y la conformación del Primer Gobierno Patrio. Rechazó la segunda invasión británica.

La creación del Regimiento 1 de Infantería Patricios, una de las unidades más antiguas y representativas del Ejército Argentino. Fundado en 1806 a instancias del entonces Capitán Santiago de Liniers, en respuesta a la Primera Invasión Inglesa, el Regimiento de Patricios ha sido protagonista y testigo de los momentos más decisivos de nuestra historia.



Su origen se remonta a un hecho clave: la defensa de Buenos Aires por parte de ciudadanos armados que, bajo el liderazgo de Cornelio Saavedra, se organizaron como la Legión de Patricios Voluntarios Urbanos. Así nació una fuerza militar que precedió incluso a la propia independencia nacional y que rápidamente ganó protagonismo en el devenir político y militar del Virreinato.



El bautismo de fuego llegó el 5 de julio de 1807, cuando los Patricios, en una gesta memorable, contribuyeron a rechazar la segunda invasión británica comandada por el General Whitelocke. Su actuación en aquella jornada los consolidó como un símbolo de valor y compromiso con la soberanía.



A partir de entonces, el Regimiento de Patricios no dejó de estar presente en los principales episodios de la historia argentina. Participó activamente en la Revolución de Mayo de 1810 y fue una pieza clave en la conformación del Primer Gobierno Patrio. A lo largo de las campañas por la independencia en el Alto Perú y la Banda Oriental, la creación de la Bandera Nacional en 1812, la Guerra contra el Imperio del Brasil y las campañas del Desierto, su nombre quedó vinculado a hechos que marcaron el rumbo de la Nación.



En tiempos más recientes, su presencia fue también determinante durante Guerra de Malvinas en 1982 y en los sucesos de La Tablada en 1989, reafirmando su misión como custodios de la soberanía, el orden constitucional y la defensa de la República.



Actualmente, el Regimiento 1 de Infantería Patricios tiene como misión principal la escolta del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, así como la seguridad del Estado Mayor, del Ministerio de Defensa y de diversas instalaciones militares. Además, mantiene la exclusiva responsabilidad de realizar la guardia de honor en el histórico Cabildo de Buenos Aires.



El Regimiento continúa siendo un referente de la tradición militar argentina, custodiando no solo el presente sino también la memoria de aquellos que, con honor, dieron sus vidas por la libertad. Hoy, a 219 años de su fundación, saludamos con respeto y admiración a todos los integrantes del Regimiento de Patricios, pasados y presentes, y rendimos homenaje a su incansable labor en defensa de la Patria. Que su ejemplo nos inspire a valorar nuestras raíces y a seguir construyendo un país libre y soberano.