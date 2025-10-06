Súper luna llena en Aries y una semana de decisiones y valentía

Lunes, 6 de octubre de 2025

La Súper Luna llena en Aries del 6 de octubre marca el cierre de la temporada de eclipses y activa una semana de decisiones, valentía y transformación. Mercurio en Escorpio profundiza la comunicación y nos invita a actuar desde la reflexión.



Súper Luna llena en Aries del 6 al 12 de octubre de 2025 sobre fondo estrellado, símbolo de Aries en el centro.



La semana comienza bajo la influencia poderosa de una Súper Luna llena en el grado 14° de Aries, el evento más intenso del año que marca el cierre de la temporada de eclipses. Esta energía nos invita a actuar con coraje, autenticidad y determinación, iluminando aquello que necesita resolverse para avanzar con claridad.



El ingreso de Mercurio en Escorpio aporta profundidad y enfoque analítico a la comunicación: las conversaciones se tornan sinceras, incluso incómodas, pero necesarias. La combinación entre la impulsividad de Aries y la introspección de Escorpio genera una semana de contrastes: acción y reflexión, impulso y estrategia. Es un momento propicio para cerrar procesos iniciados en el primer semestre y tomar decisiones firmes desde la verdad interior.



Horóscopo signo por signo del 6 al 12 de octubre

♈ ARIES: la Luna llena en tu signo te pone en el centro de la escena. Es momento de mostrar tu evolución y tomar el control. Lo que comiences ahora tendrá impacto en los próximos seis meses.



♉ TAURO: necesitás soltar lo que ya no suma y descansar. Este cierre de ciclo lunar invita a mirar hacia adentro y permitir que tu cuerpo y emociones sanen.



♊ GÉMINIS: la energía lunar te impulsa a conectar con tus grupos, proyectos y amistades. Mercurio en Escorpio favorece la planificación estratégica y la toma de decisiones con mayor conciencia.



♋ CÁNCER: el foco está en tu vida profesional. La Luna llena puede traer reconocimiento o señalar el final de una etapa laboral. Evalúa si tus acciones están alineadas con tus objetivos reales.



♌ LEO: semana propicia para expandirte, viajar o estudiar algo nuevo. Mercurio en Escorpio invita a observar tus creencias y a transformar la manera en que comunicas tus ideas.



♍ VIRGO: semana intensa en lo emocional. Se activan temas de intimidad, recursos compartidos o transformaciones internas. Aceptar el cambio te libera y te permite evolucionar.



♎ LIBRA: tu signo opuesto recibe la Luna llena, lo que puede sacudir tus vínculos. Busca equilibrio entre tus deseos y los de los demás. Habla con el corazón, pero con calma y reflexión.



♏ ESCORPIO: con Mercurio entrando en tu signo, tu mente gana claridad y poder analítico. La Luna llena te recuerda cuidar tu bienestar y tu rutina. Momento ideal para reorganizar hábitos y prioridades.



♐ SAGITARIO: la Luna llena en Aries te impulsa a expresar tu creatividad y a concretar proyectos iniciados hace meses. Aprovechá la inspiración, pero mantené el enfoque para no dispersarte.



♑ CAPRICORNIO: semana ideal para concentrarte en el hogar y los afectos. La Luna llena puede traer un cierre emocional o una decisión importante respecto a tu familia o raíces.



♒ ACUARIO: tu mente está activa y las ideas fluyen con intensidad. La Luna llena te invita a escuchar más que a convencer. Pueden llegar noticias reveladoras que transformen tu perspectiva.



♓ PISCIS: mercurio en Escorpio profundiza tu mirada sobre valores y confianza. La Luna llena puede afectar economía o autoestima, pero también te impulsa a afirmarte desde un lugar renovado.



Consejo de la semana:

Esta es una semana de cierre y coraje: deja atrás lo que ya no te sirve, comunicate con sinceridad y actuá desde tu verdad. La energía de la Súper Luna en Aries te acompaña para tomar decisiones firmes que marcarán un nuevo comienzo.