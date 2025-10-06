Macron presenta su nuevo gabinete y busca oxígeno político en medio de la crisis

Lunes, 6 de octubre de 2025

El presidente francés ratificó a varios ministros clave y nombró a Sébastien Lecornu como primer ministro, en un intento por frenar la tensión en el Parlamento.



El presidente Emmanuel Macron anunció anoche la conformación de su nuevo gabinete, encabezado por el primer ministro Sébastien Lecornu, mientras Francia atraviesa una de las crisis políticas más intensas de los últimos años. El nuevo equipo mantiene a figuras clave, aunque el mandatario enfrenta una creciente presión parlamentaria que amenaza la estabilidad de su gobierno.



Entre los principales cambios, Bruno Le Maire, histórico ministro de Economía, pasó a ocupar la cartera de Defensa, mientras que Roland Lescure asumió como nuevo ministro de Economía, con la tarea de presentar un plan de austeridad que promete generar debate. También conservaron sus cargos los ministros de Exteriores, Jean-Noël Barrot; Interior, Bruno Retailleau; y Justicia, Gérald Darmanin.



El gabinete, que incluye 18 nombres confirmados, mantiene a Rachida Dati en Cultura pese a estar imputada por corrupción. La líder ultraderechista Marine Le Pen calificó la lista de “patética”, mientras que Jordan Bardella, su sucesor en Agrupación Nacional, amenazó con impulsar una moción de censura si no hay “ruptura con el pasado”.



Lecornu, de 39 años, enfrenta el desafío de sobrevivir a un Parlamento dividido en tres bloques, donde incluso aliados centristas dudan de su capacidad para sostener acuerdos. “El problema no es la composición del gabinete, sino si Lecornu logrará sobrevivir”, analizó Mujtaba Rahman, de Eurasia Group.



La situación política se agrava en medio de huelgas, protestas y una economía en tensión. Con su gobierno acorralado, Macron intenta ganar tiempo y evitar que la oposición capitalice el descontento social antes del decisivo discurso de Lecornu previsto para el martes.