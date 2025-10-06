Putin amenaza con romper lazos con EE.UU. si Ucrania recibe misiles Tomahawk

Lunes, 6 de octubre de 2025

El líder ruso advirtió que la entrega de misiles de largo alcance a Kiev sería una “escalada total” y destruiría los avances diplomáticos con Washington.



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió anoche que una eventual decisión de Estados Unidos de suministrar misiles de crucero Tomahawk a Ucrania “arruinaría” la relación entre Moscú y Washington. “Esto destruiría la tendencia positiva emergente en nuestras relaciones”, declaró el mandatario en una entrevista difundida por la televisión estatal rusa.



La advertencia llega tras los dichos del vicepresidente estadounidense JD Vance, quien confirmó el 28 de septiembre que el gobierno de Donald Trump evalúa permitir que aliados de la OTAN transfieran los misiles a Kiev. La decisión final, aseguró, quedará en manos del presidente norteamericano.



Los Tomahawk, con un alcance superior a los 2.000 kilómetros, ampliarían de forma drástica las capacidades del arsenal ucraniano, que actualmente depende de sistemas como los ATACMS y los Storm Shadow. Putin ya había señalado en el foro Valdai que ese tipo de envío marcaría un “nuevo nivel de escalada” entre ambas potencias.



Durante el mismo evento, el jefe del Kremlin denunció la “militarización de Europa” y advirtió que Rusia responderá de manera “significativa” ante lo que considera una amenaza directa. “No mostraremos debilidad ni indecisión”, remarcó.



Mientras tanto, el canciller ruso, Sergei Lavrov, relativizó el impacto militar de una eventual entrega y sostuvo que los Tomahawk “no cambiarían la situación en el terreno”. Desde Washington, por ahora, el gobierno de Trump mantiene silencio sobre la decisión final.



