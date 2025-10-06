Israel y la Cruz Roja coordinan entrega de rehenes antes de negociaciones en Egipto

Lunes, 6 de octubre de 2025

Autoridades israelíes y la Cruz Roja preparan la logística para el intercambio de 48 rehenes con Hamas en Sharm el-Sheikh.

El coordinador israelí para los asuntos de rehenes, Gal Hirsch, se reunió ayer con Julian Larison, jefe regional de la Cruz Roja Internacional, para planificar la logística del inminente intercambio de prisioneros con Hamas en Gaza. La reunión, calificada como “preparatoria”, busca garantizar un traslado seguro y ordenado de los cautivos.



Actualmente quedan 48 rehenes en Gaza, de los cuales 20 se estima que siguen con vida. La Cruz Roja supervisará el transporte de los prisioneros desde el enclave palestino hasta Israel y, a su vez, llevará a los prisioneros palestinos liberados desde Israel hasta Gaza o la frontera egipcia según corresponda.



Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas se celebrarán en Sharm el-Sheikh, con mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar. Aunque ambas partes aceptaron la propuesta de Donald Trump, aún deben resolver desacuerdos sobre el calendario y los mapas de la retirada israelí de Gaza.



Hamas ha solicitado que Israel suspenda todas las operaciones militares, incluidas las aéreas y los sobrevuelos con drones, antes de la liberación de los rehenes. A cambio, el grupo palestino se comprometió a cesar sus operaciones en caso de alcanzarse un acuerdo definitivo.



El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, subrayó que la interrupción de los bombardeos israelíes será indispensable para garantizar la liberación segura de los rehenes, mientras los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, participan de las conversaciones en Egipto.