José Luis Espert renunció a su candidatura

Lunes, 6 de octubre de 2025

La decisión se produjo días después del caso relacionado con Fred Machado, empresario señalado por presunta vinculación con el narcotráfico. "Doy un paso al costado", remarcó Espert, quien negó cualquier vínculo con el acusado.





José Luis Espert renunció a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. "Argentina está por encima de las personas", destacó a través de sus redes sociales. Este domingo 5, el presidente Javier Milei aceptó su renuncia.



En su mensaje en X, sostuvo que su decisión busca preservar el proyecto político que emprendieron junto a Milei: "Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo se desmorone".



El economista calificó el episodio como "una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas" y atribuyó a un "despiadado juicio mediático" la presión sobre su figura. Añadió que demostrará su inocencia ante la Justicia "sin fueros ni privilegios" y rechazó sumarse a los mecanismos habituales de ataque político que, según él, se repiten en cada campaña electoral.



Además, instó a los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza a no dejarse intimidar y a aprovechar los días previos a las elecciones para explicar a los ciudadanos la oportunidad que, según Espert, el espacio político representa. "El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo", concluyó.