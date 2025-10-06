Milei no invierte en energía eléctrica y el verano al límite

Lunes, 6 de octubre de 2025

Desde el Ente Regulador provincial señalaron que Corrientes "está preparada" para los picos de consumo, pero que depende directamente del suministro que llegue por las líneas de alta tensión, que no dan abasto.



En un adelanto de lo que será el verano, la temperatura superó ayer los 35º y Corrientes empieza ya a vivir sus meses de calor intenso y se prepara para lo que serán las condiciones extremas que seguramente se den entre noviembre, diciembre y enero.



En este escenario, vuelve a surgir la pregunta de qué pasará con el servicio de energía eléctrica ante la falta de inversión nacional. Sobre esta cuestión habló Pablo Cuenca, presidente del Ente Regulador de la Energía de Corrientes.



"No solo Corrientes, todo el NEA y el Norte Grande sufren las condiciones de calor extremo, sin una amplitud térmica que permita descansar", comenzó diciendo el funcionario en diálogo con el programa radial El matutino de Mega. "El sistema provincial está preparado, ya atravesó el pico histórico en febrero del año pasado, donde se tocó casi los 790 megas", señaló, y agregó: "Está todo como para soportar el verano, pero Corrientes no está aislado, forma parte de un sistema de interconexiones nacional en el que no tenemos injerencia".



Aunque aún falta algo de tiempo para el verano más intenso, Cuenca expresó: "No pretendemos ser agoreros, pero hay que poner blanco sobre negro a quién le corresponden las inversiones. Nosotros trabajamos para brindar un servicio acorde a la tarifa, pero dependemos de lo que nos llegue a través de las redes de alta tensión".



De esta manera, más allá de la situación local, no se descarta de que haya cortes de energía ante picos de demanda. De hecho, de acuerdo a lo que explican los especialistas, lo más probable es que haya fallas en un sistema que no está preparado para un altísimo consumo como el que se da en esta parte del país por las temperaturas extremas, que muchas veces superan cómodamente los 40 grados.



"No solo con esta administración nacional, desde hace mucho tiempo venimos sosteniendo la necesidad de inversiones, pero por ahora no hemos conseguido receptividad en nuestros planteos", dijo el presidente del ente regulador. Y enumeró: "Hay tres problemas principales: la falta de inversión, la quita de subsidios nacionales y el momento en el que pegan este tipo de decisiones", haciendo referencia en el último punto a las altísimas temperaturas que se dan en el verano. Además, el funcionario criticó el modelo en general y habló de "la centralidad de un país que se dice federal y que no advierte este tipo de situaciones que se dan en el interior. Eso nos preocupa".



Con respecto a las inversiones, Cuenca fue pesimista para el corto y mediano plazo, pero no por una percepción propia sino con argumentos incuestionables. "Hablamos de obras y equipamiento de gran porte, equipamiento que no están construidos y mucho menos adaptados", y señaló: "A la red nacional le falta una inversión de 6500 millones de dólares, es una inversión altísima y, además, hay que fabricar los equipos, algo que demora al menos 12 meses".



Así, en el hipotético caso de que el Estado nacional decida invertir hoy mismo -algo que parece utópico- los equipamientos estarían listos recién a fines del año que viene, sin contar el proceso de instalación, calibración y puesta en funcionamiento.



"Hicimos los requerimientos necesarios. En los últimos años tuvimos inconvenientes por problemas que no tienen que ver con equipamiento provincial. El sistema de energía funciona en equilibrio, lo que se consume tiene que ser lo mismo que lo que se está generando, y tener en cuenta además las pérdidas. Si se detecta alguna anomalía, los equipos se desconectan automáticamente".



De esta manera, Corrientes sufrió varios apagones por fallas que se dieron en el sistema de interconexión nacional que pasa por Chaco y Formosa.