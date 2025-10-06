Boca aplastó a Newell’s 5-0 y lidera la Zona A del Clausura

Lunes, 6 de octubre de 2025

Con Claudio Úbeda como DT interino, el Xeneize goleó en la Bombonera con doblete de Milton Giménez.





Boca Juniors demostró su potencia ofensiva y goleó 5-0 a Newell’s en la Bombonera, en la fecha 11 del Torneo Clausura, quedando como líder absoluto de la Zona A. La victoria se produjo bajo la dirección de Claudio Úbeda, reemplazando temporalmente a Miguel Ángel Russo.



Los goles llegaron a través de Milton Giménez, autor de un doblete, mientras que Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco sumaron los restantes tantos que sellaron la goleada del Xeneize ante un equipo rosarino que no pudo contener el ataque local.



El conjunto de la Ribera mostró un juego colectivo sólido, con gran efectividad en los ataques y seguridad defensiva, dejando sin oportunidades claras a la visita. La Bombonera volvió a ser un fortín donde Boca impuso su jerarquía.



Con este resultado, Boca alcanza la punta de la Zona A, generando un impulso clave en la pelea por el título y manteniendo la ilusión de sumar puntos de cara a los próximos compromisos del Clausura.



La figura del partido fue Milton Giménez, cuya movilidad y definición le permitieron destacarse y convertirse en el protagonista de la jornada, mientras Úbeda continúa afianzando su interinato al frente del equipo.