Suba sorpresa: la nafta súper supera los $1.500

Lunes, 6 de octubre de 2025

Sin previo aviso, las estaciones de servicio aplicaron una nueva suba desde ayer domingo. La premium ya ronda los $1.850 en algunas banderas.



Los precios de los combustibles volvieron a subir ayer en Corrientes, replicando el incremento que se registró en todo el país. Sin anuncios oficiales, las estaciones de servicio amanecieron con pizarras actualizadas, confirmando un nuevo ajuste que impacta directamente en los bolsillos de los automovilistas.



En la capital correntina, la nafta súper de YPF trepó a $1.502 por litro, mientras que la Infinia, de mayor octanaje, alcanzó los $1.570. En tanto, Shell actualizó sus precios llevando la súper a $1.572 y la V-Power a $1.846, marcando así uno de los valores más altos de la región.



El incremento tomó por sorpresa a los usuarios, que una vez más se enfrentaron a una suba no anunciada, una práctica que se ha vuelto habitual desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. La modalidad “sin aviso” genera incertidumbre y dificulta el seguimiento de los aumentos.



Con este ajuste, los combustibles acumulan varios incrementos en lo que va del año, afectando tanto al transporte particular como a los costos logísticos de toda la cadena productiva. Las empresas del sector justifican la medida por la devaluación del peso y la actualización de los valores internacionales del crudo.



Mientras tanto, los consumidores expresan su preocupación por el impacto que este nuevo aumento tendrá en los precios generales, en un contexto donde la inflación sigue siendo uno de los principales desafíos económicos del país.