River perdió 2 a 1 con Rosario Central en el Gigante de Arroyito

Lunes, 6 de octubre de 2025

El Millonario comenzó ganando con un gol de Miguel Borja pero el Canalla lo dio vuelta con tantos de Franco Ibarra e Ignacio Malcorra. Portillo fue expulsado y condicionó al equipo de Gallardo.



River perdió 2 a 1 con Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la onceava fecha del Torneo Clausura y no pudo continuar la alegría de la clasificación a semis de la Copa Argentina. El Millonario comenzó ganando con un gol de Miguel Borja (10" del PT) pero el Canalla lo dio vuelta con tantos de Franco Ibarra (21") e Ignacio Malcorra (12" del ST). Juan Carlos Portillo fue expulsado a los 39 minutos de juego y condicionó al equipo de Marcelo Gallardo.



River abrió el marcador a los nueve minutos de juego con un gran pase filtrado de Juan Fernando Quintero y definición a primer palo de Miguel Borja. Sin embargo, Rosario Central encontró la igualdad a los 21" con un bombazo de Franco Ibarra, quien anticipó a un jugador rival dentro del área y mandó a guardar el balón.



Minutos después, a los 27 de juego, River volvió a marcar mediante el delantero colombiano pero el tanto fue anulado por un offside de Facundo Colidio, quien terminó tocando el balón con su mano sin querer antes de que ingrese al arco rival. Y, de casi ponerse en ventaja en el marcador de vuelta, a un hecho que cambió el rumbo del partido.



Juan Carlos Portillo se ganó dos amarillas en un lapso de tres minutos y se fue expulsado, dejando a River con 10 en Rosario. A los 33", el volante del Millonario sufrió un caño con Ángel Di María, tuvo un enfrentamiento y lo terminó agarrando del cuello, ganándose la primera amonestación. Y, a los 37", bajó al campeón del mundo cuando se estaba por meter al área por un costado: recibió la segunda y se fue al vestuario...



El Canalla aprovechó la superioridad numérica y marcó el 2 a 1 con una gran sablazo de Ignacio Malcorra a los 11 minutos del complemento tras un rechazo que quedó cerca del arco defendido por Franco Armani. Con el empuje de su gente y el desconcierto de River, el local estuvo muchas veces cerca del tercero pero ya sea por el Pulpo o no poder empujar el balón en alguno de los tantos centros rasos, muchos de ellos tirados por Ángel Di María.



Por otro lado, River, con mucho amor propio, también estuvo cerca de conseguir el empate en los minutos finales, incluyendo un palo en un despeje forzado de un defensor del local. Sin embargo, fue triunfo 2 a 1 de Central, que es el único club invicto en el Torneo Clausura y derrota de River, que buscará recuperarse el domingo ante Sarmiento.