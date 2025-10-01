Midón y Zárate, a segunda ronda en Antofagasta

Miércoles, 1 de octubre de 2025

Sendas victorias llevaron a los correntinos a la segunda ronda del certamen chileno. Hoy buscarán meterse en los cuartos de final.



Los correntinos Lautaro Midón (21 años) y Carlos María Zárate (20) alcanzaron sendas victorias en sus debuts en el cuadro principal en el Challenger de Antofagasta, certamen que se disputa sobre arcilla y reparte 100.000 dólares en premios.



Midón (256° del ranking mundial) volvió a convertirse en verdugo de Luciano Ambrogi (también de 21 años, 421° del mundo y proveniente de la "qualy"), superándolo en primera ronda por 6-4, 4-6 y 6-4 en un partido que duró 2 horas y 40 minutos.



Fue el quinto cruce entre ambos en el circuito profesional y con la victoria de ayer, se estiraron a cuatro las victorias del correntino.



Ahora, Midón se enfrentará en segunda ronda al chileno Tomás Barrios Vera (4° preclasificado). Este encuentro se dará este miércoles en el primer turno del court central, a las 10:30.



Con respecto al debut de Zárate (904°) venció al local Daniel Núñez (wild card, 802° de ATP) por 6-2 y 7-5, en 1 hora y 42 minutos de partido.



Ahora, "Cali" se medirá con Hady Habib (27 años, de Líbano y 172° de ATP). Se enfrentarán hoy, en el segundo turno del court 7, a las 12:30.