El correntino José Mizdraji alcanzó el título de campeón panamericano

Miércoles, 1 de octubre de 2025

El karate correntino está de festejo. El sensei José Mizdraji, cinturón negro 5° dan JKA, se consagró recientemente campeón panamericano en la especialidad Kata Individual (formas) y también una medalla de bronce el Kumite Individual (lucha).



La consagración se dio en el Campeonato Panamericano de Karate celebrado en la ciudad de Bogotá (Colombia) entre el 26 y 28 de septiembre.



El logro cobra más dimensión por tratarse de un evento que aglutina a los mejores representantes de todos los países del continente, supervisado por la JKA Sudamericana que preside el Shihan Ionue Mitsuo y es fiscalizado y avalado por la Japan Karate Association, entidad madre del karate mundial del estilo shotokan.



Este es el cuarto torneo Panamericano en que participa el sensei Mizdraji (2019, 2022, 2023 y 2025) integrando la selección argentina, luego de obtener la nominación en un selectivo que se realiza en cada oportunidad entre los representantes de todas las provincias del país.





Al respecto, la Asociación de Escuelas Shotokan de Corrientes expresó sus felicitaciones a Mizdraji y destacó que "en cada participación ha logrado subirse al podio, lo que constituye un orgullo para el karate argentino en general y el karate correntino en particular. No es casualidad, es causalidad. Es práctica, práctica y más práctica… tiempo y esfuerzo esenciales para cualquier logro en José Mizdraji se conjugan estupendamente. Un oss orgulloso de todos los que formamos esta gran familia del karate correntino", concluyeron en un posteo en redes sociales.