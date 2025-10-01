Valdés exige a Nación más federalismo y un rol clave para las provincias

Miércoles, 1 de octubre de 2025

En Chubut, Gustavo Valdés envió un duro mensaje al Gobierno nacional en defensa del interior.



El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, lanzó un discurso crítico durante un acto del bloque Provincias Unidas en Chubut, solicitando mayor injerencia de las provincias en las decisiones nacionales.



Valdés cuestionó el trato que recibe el interior del país desde Buenos Aires, apuntando al llamado “ninguneo” que sufren territorios más pequeños o con menos recursos.



Citó la necesidad de que las provincias envíen representantes que defiendan sus intereses en el Congreso nacional, especialmente en áreas como salud, educación e infraestructura.



El mandatario también destacó el plan de inversiones diseñado por gobernadores del Norte Grande de entre 20.000 y 30.000 millones de dólares, que según él no fue atendido por el Gobierno central.



En su argumento, Valdés reclamó un cambio en el modo de gobernar la Argentina, con foco en el federalismo y un rol más activo para las provincias.