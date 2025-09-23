Capitalismo explícito y celebración a las oligarquías

Martes, 23 de septiembre de 2025

La lista de invitados de Trump estuvo integrada por un séquito de oligarcas ligados al mundo de las finanzas y de las nuevas tecnologías.

El reciente viaje de Donald Trump al Reino Unido, entre el 16 y el 18 de septiembre, condensó ese encuentro de dos mundos presentes en las exitosas series de Julian Fellowes: una nobleza decadente en lo económico pero nutrida por tradiciones y abolengo que se vincula, sobre todo a través de los negocios, con “emprendedores” y dueños de cuantiosas fortunas, pero cuyos apellidos carecen de historia y, mucho menos, de linaje.



Fue un intento deliberado de Keir Starmer por otorgarle poder y centralidad a una alicaída clase política y empresarial británica, y por acercar a Trump a una Europa a la que la Casa Blanca le marca límites o incluso la destrata en medio de su intento de reconfiguración global. Para ello, el primer ministro contó con el apoyo decisivo de la nobleza menos europea, la que se ocupó de desenvolver todo su soft power directamente desde su máximo representante, el rey Carlos III, consciente de que también al mandatario estadounidense le gusta ser tratado como un monarca.



La celebración central fue el banquete de Estado del 16 de septiembre en el Castillo de Windsor. Los 160 invitados a la cena de etiqueta se sentaron en una mesa de caoba de 50 metros de largo. Solo la mesa tardó una semana en prepararse y el servicio se organizó en 19 puestos, cada uno con un ayudante de mayordomo, un paje, un lacayo y un responsable de vinos.



La lista de invitados de Trump estuvo integrada por un séquito de oligarcas ligados al mundo de las finanzas y de las nuevas tecnologías. Así, acompañaron al mandatario Jensen Huang de Nvidia, Tim Cook de Apple, Sam Altman de OpenAI, Satya Nadella de Microsoft, Alex Karp de Palantir, Rene Haas de Arm Holdings y Ruth Porat de Alphabet. Además, estuvieron presentes los directivos de bancos y fondos de inversión Steve Schwarzman de Blackstone, Jane Fraser de Citigroup, Larry Fink de BlackRock y Brian Moynihan de Bank of America. Por último, asistieron el magnate de los medios Rupert Murdoch, James Taiclet de Lockheed Martin y Kelly Ortberg de Boeing.