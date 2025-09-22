Valdés anunció el pago de sueldos para empleados de Corrientes

Lunes, 22 de septiembre de 2025

El gobernador de Corrientes anunció el cronograma de pago de los sueldos para la administración pública provincial correspondientes al mes de septiembre.



Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, anunció a través de sus redes sociales el cronograma de pago de sueldos para la administración pública provincial.



Los sueldos del mes de septiembre para trabajadores provinciales activos y jubilados se pagarán por terminación de DNI:



• Miércoles 24: 0 y 1



• Jueves 25: 2 y 3



• Viernes 26: 4 y 5



• Lunes 29: 6 y 7*



• Martes 30: 8 y 9



* Por cajeros, sábado 27.