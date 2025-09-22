Valdés anunció el pago de sueldos para empleados de Corrientes
|
Lunes, 22 de septiembre de 2025
|
El gobernador de Corrientes anunció el cronograma de pago de los sueldos para la administración pública provincial correspondientes al mes de septiembre.
Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, anunció a través de sus redes sociales el cronograma de pago de sueldos para la administración pública provincial.
Los sueldos del mes de septiembre para trabajadores provinciales activos y jubilados se pagarán por terminación de DNI:
• Miércoles 24: 0 y 1
• Jueves 25: 2 y 3
• Viernes 26: 4 y 5
• Lunes 29: 6 y 7*
• Martes 30: 8 y 9
* Por cajeros, sábado 27.