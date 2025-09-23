Masivas marchas en toda Italia denuncian el genocidio en Gaza

Martes, 23 de septiembre de 2025

Miles de estudiantes, trabajadores, médicos salieron a protestar en más de 70 ciudades contra la ofensiva de Israel en el enclave palestino. El ministro de Educación prohibió hablar del tema en las casas de estudio.

Como hacía mucho tiempo que no sucedía, desde el domingo y hasta la noche del lunes, en Italia se llevaron a cabo numerosos paros y huelgas en los medios de transporte, en las escuelas, en las universidades, en la administración pública, en las fábricas, además de manifestaciones de protesta en más de 70 ciudades del país contra el genocidio que está ocurriendo en Gaza.



Miles de estudiantes, trabajadores, médicos han salido a protestar contra la matanza de palestinos que no se detiene por las decisiones impunes del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que bombardea Gaza para expulsar a sus habitantes.



