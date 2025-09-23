Francia se sumó al reconocimiento oficial del Estado palestino

Martes, 23 de septiembre de 2025

Ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Emmanuel Macron celebró "una reafirmación de los derechos legítimos del pueblo palestino" y "una derrota para Hamas".



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes el reconocimiento oficial del Estado de Palestina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Macron oficializó la medida en el marco de la "Conferencia Internacional por la solución de los dos Estados", que se celebra esta semana en Nueva York y que su país preside junto a Arabia Saudita. Fuentes diplomáticas francesas confirmaron que Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra y San Marino también anunciarán en las próximas horas su reconocimiento formal al Estado palestino.



Con estas incorporaciones, ya son 157 los países miembros de la ONU que reconocen a Palestina como Estado, de los 193 que conforman la organización. El domingo el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal habían hecho lo propio, aumentando la presión sobre Israel y sus aliados tradicionales. En total, ya son nueve los países occidentales que dieron este paso en apenas 48 horas. Sin embargo, entre los que no lo reconocen hay importantes países como Estados Unidos, Alemania, Japón u Holanda, que sostienen que ese reconocimiento debe hacerse en concertación con Israel.