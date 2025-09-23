Funciones de los servicios en la Capital durante el asueto del 24

Este miércoles 24 de septiembre, Día de la Virgen de la Merced y feriado provincial en Corrientes y Mercedes, la Municipalidad capitalina detalló cómo se prestarán los principales servicios.



La recolección de residuos se realizará de manera habitual tanto en turnos diurnos como nocturnos, al igual que la recolección diferenciada y el vaciado de Puntos Verdes. Los cementerios de la ciudad abrirán de 7 a 17, mientras que la Dirección de Defunciones atenderá de 7 a 19 en el Palacio Municipal.



En cuanto a los mercados, el Abasto permanecerá cerrado, mientras que el de Productos Frescos abrirá de 7 a 13. Los paseos de compras y las Ferias de la Ciudad sí funcionarán, ofreciendo sus servicios en los horarios habituales.



Los centros de atención turística trabajarán en distintos puntos de la ciudad, con horarios que se extenderán hasta la noche en Plaza Vera y el Puerto. También habrá guardias de Tránsito, Transporte, Guardia Urbana, barrido y ambulancias municipales.



Por otra parte, no abrirán la Caja Municipal de Préstamos, el Centro Emisor de Licencias, las Saps ni las oficinas administrativas. Tampoco se cobrará estacionamiento medido durante toda la jornada.