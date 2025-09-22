Pellegrini seleccionada como uno de los mejores destinos rurales del mundo

Lunes, 22 de septiembre de 2025

Está entre los 8 destinos del país que competirán en octubre, en China.





El pueblo correntino de Colonia Carlos Pellegrini se convirtió en el octavo y último de los seleccionados por Argentina en recibir su certificado de nominación a los Best Tourism Villages, el programa de ONU Turismo que distingue a los mejores destinos rurales del mundo. La entrega del reconocimiento fue realizada por la Secretaría de Turismo de la Nación, con la presencia de autoridades provinciales y municipales. Los ocho destinos argentinos competirán por el galardón en China. Además, tendrán una participación destacada en la Feria Internacional de Turismo, desde el 27 hasta el 30 de septiembre en Buenos Aires.



La entrega del certificado tuvo lugar el viernes 19 de septiembre en Carlos Pellegrini por parte de Rodrigo Báez, asesor técnico en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, y representante de ONU Turismo en Argentina; en tanto que en representación del Gobierno provincial lo hicieron la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri, y la directora de Gestión Turística, Mercedes Alegre, y por el Municipio local su intendente Juan de la Cruz Fraga, la viceintendente Diana Frette y la directora de Turismo María de los Ángeles Casares.







En el marco de esta actividad los funcionarios y el equipo de la Secretaría nacional recorrieron el parque provincial Iberá, uno de los principales atractivos naturales del país y puerta de entrada a los esteros del Iberá, área protegida de relevancia internacional por su biodiversidad.





Con la entrega de este certificado se completó la lista de los ocho pueblos argentinos que este año competirán: Famatina (La Rioja), Seclantás (Salta), Maimará (Jujuy), San Javier y Yacanto (Córdoba), Uspallata (Mendoza), Saldungaray (Buenos Aires), Villa Elisa (Entre Ríos) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes).



Los ganadores a nivel mundial se conocerán el próximo 17 de octubre en una ceremonia a realizarse en Huzhou, provincia de Zhejiang, China.



Todos estos destinos tendrán una participación destacada en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires, oportunidad en la que darán a conocer su identidad, atractivos y propuestas.



Best Tourism Villages Argentina

La iniciativa "Best Tourism Villages" de ONU Turismo tiene como objetivo distinguir cada año a aquellos "pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos", resaltando su forma de preservar y promover sus valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad en todos sus aspectos: económicos, sociales y ambientales.



Desde su creación en 2021, el programa Best Tourism Villages ya reconoció a varios destinos argentinos por su compromiso con un turismo que fortalece la cultura local y protege los recursos naturales. Entre ellos se encuentran Trevelin (Chubut), La Carolina (San Luis), Caviahue-Copahue (Neuquén), Villa Tulumba (Córdoba), Caspalá (Jujuy) y Gaiman (Chubut).



Esta nueva edición refuerza la presencia de Argentina en el escenario turístico internacional y destaca el enorme potencial de sus pueblos rurales como destinos auténticos, sostenibles y con fuerte arraigo comunitario.