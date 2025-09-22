Gallardo: "Tenemos que pensar que es posible"

Lunes, 22 de septiembre de 2025

Luego de la derrota sabatina ante Altético Tucumán por el Torneo Clausura, Marcelo Gallardo puso la mira en la revancha de la Copa Libertadores ante el Palmeiras y se refirió al plan de River para la vuelta la serie de cuartos de final.



Pensando en el Verdão, el Muñeco guardó a muchos jugadores y se lamentó por la pocas respuestas que encontró por parte de esas variantes, que no pudieron evitar la derrota por 2-0 ante el Decano: "Justamente este partido estaba entre la serie de Palmeiras, era una buena prueba para aquellos que no venían jugando o jugando menos. No estuvimos bien en el partido, ni colectiva ni individualmente.



Volvimos a sufrir un gol temprano y no fue un buen partido para nada nuestro, difícil sacar buenas conclusiones de este partido", inició.



Ya con la mira puesta en el inminente desafío en suelo brasileño, Gallardo ahondó sobre la necesidad de llegar de la mejor manera al encuentro: "El mensaje es tener una buena preparación mental para jugar un partido que está todo por jugarse. La serie iba a ser así, hay que ir a ganar a Brasil, no nos queda otra y hay que prepararse para eso".



"Los jugadores que estén físicamente y mentalmente frescos van a tener la posibilidad de revertir un partido que vamos a jugarlo de una manera determinante, porque no tenemos otra forma que hacerlo así.



Tenemos que pensar que es posible, hay una diferencia de un solo gol y hay que jugarlo de esa manera", indicó el Muñeco.



River enfrentará el miércoles a un Palmeiras que llega entonado y que pese a también poner suplentes en el Brasileiaro, se impuso por 4-1 al Fortaleza de Martín Palermo.