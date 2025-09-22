Milei busca endeudar otra vez a la Argentina con un megapréstamo

Lunes, 22 de septiembre de 2025

El crédito estará destinado a pagar los vencimientos de la deuda y fortalecer las reservas. Equipos técnicos de ambos países trabajaban ayer para cerrar un salvataje financiero, que ejecutaría el Banco Central.





Equipos técnicos, bajo las órdenes del ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, negociaron durante las últimas de ayer para cerrar un acuerdo bilateral que permita contar al Gobierno nacional con un amplio préstamo destinado a pagar vencimientos de la deuda y fortalecer las reservas del Banco Central.



La intención del gobierno de Milei era anunciar este acuerdo antes de la llegada del presidente a New York para cumplir una exhaustiva agenda que incluye bilaterales con Donald Trump y Benjamín Netanyahu, y su participación en la Asamblea de la ONU.



Al cierre de esta edición, Milei tenía previsto despegar anoche desde Buenos Aires junto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Luis Caputo, ministro de Economía, consignó Infobae, pero finalmente volará hoy. En Manhattan lo recibirá el canciller Gerardo Werthein.



Pese a la presión del Gobierno nacional, los técnicos que responden a Caputo no pudieron disipar las dudas del subsecretario del Tesoro, Michael Kaplan, que conoce la historia económica y política de la Argentina.



Kaplan ya vio pasar las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández, y sus avatares económicos y financieros.



En este contexto, las negociaciones continuarán hoy y el Palacio de Hacienda aprieta el paso para llegar al anuncio antes de la foto que compartirán Milei y Trump, mañana en la ONU.



Un aspecto crucial del acuerdo que se negocia es la eliminación del sistema de bandas, a pedido de los técnicos de la Secretaría del Tesoro. De esta manera, Argentina ingresaría en un modelo de libre flotación del dólar.



Es decir: el Banco Central ya no intervendría y el dólar cotizaría acorde a la oferta y la demanda del mercado.





Las negociaciones continuarán hoy

y Hacienda aprieta el paso para llegar

al anuncio antes

de la foto de Milei

y Trump, mañana.





El voluminoso pedido de Argentina es para exhibir poder de fuego y desalentar sumas abruptas del tipo de cambio que finalmente impactan en la inflación mensual, a pocas semanas de los comicios de medio término.



El Tesoro entiende esta lógica política, y no rechazó la propuesta de máxima que llegó desde Buenos Aires. Por eso la negociación continuó durante todo el fin de semana.



Pero la prioridad para Milei son 4000 millones de dólares para cancelar una deuda que vence en enero y otros 4500 millones de dólares para resolver la deuda que vence en julio.



El presidente considera que si Trump gira ese adelanto al Banco Central, la crisis empezaría resolverse con el correr de los días.



El salvataje financiero de Estados Unidos a la Argentina exhibe la sintonía ideológica y la relación personal de Javier Milei con Donald Trump, que considera al presidente como su aliado estratégico más importante en América Latina.



El Fondo de Estabilización Cambiaria, que administra Bessent desde la Secretaría del Tesoro, fue puesto a disposición del Gobierno frente a la crisis en los mercados y al drenaje constante de reservas.



El Fondo de Estabilización Cambiaria fue clave para evitar que México colapsara en épocas de Bill Clinton, cuando el Capitolio, con mayoría republicana, negó una ayuda extraordinaria a Ernesto Zedillo para aplacar el denominado "efecto Tequila".



Los asesores técnicos que responden a las órdenes de Bessent tienen la siguiente descripción sobre la deuda que enfrenta la Argentina entre el último trimestre de 2025 y el primer semestre de 2026:

Ante organismos multilaterales, capital e intereses por USD 2295 millones de octubre a diciembre 2025, y USD 7521 millones en 2026. De los vencimientos de 2026, casi la mitad son con el FMI, unos USD 3413 millones.



Vencimientos de bonos y letras que suman 10718 millones. De esa cifra, USD 7 677 millones son vencimientos de capital.



Bopreal: hay vencimientos por USD 1000 millones en noviembre de este año y por USD 2000 millones en el primer semestre de 2026.



El total da aproximado 24 000 millones de dólares.



La administración republicana asumió los resultados políticos de las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, y rechaza la posibilidad del regreso del kirchnerismo.