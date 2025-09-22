Rutas y educación en la campaña electoral

Lunes, 22 de septiembre de 2025

Los candidatos a diputados nacionales por el espacio del oficialismo provincial destacaron la necesidad de infraestructura y sostener el financiamiento.



Los postulantes de Vamos Corrientes a la Cámara de Diputados de la Nación coinciden en que es fundamental una agenda de inversión en obra pública, especialmente en rutas nacionales, como así en materia educativa. Alertan sobre el peligro de sostener el financiamiento de las escuelas técnicas en el Presupuesto. A su vez, no se descarta la conformación del bloque Provincias Unidas.



"En lo inmediato todo lo que son rutas nacionales me parece que es superprioritario", dijo a Radio Dos el candidato a diputado nacional por Vamos Corrientes, Diógenes González, siendo esta una de las principales problemáticas que buscará atender. Esto, principalmente, luego de los reiterados reclamos del sector privado para la mejora de los corredores viales que, de acuerdo con el Gobierno nacional estarían en vías de privatización.



"Lo otro es el tema de la industria, cómo apalancamos la industria correntina y la industria del norte para que tengan herramientas para generar más empleo", aseveró González. Los indicadores marcarían un desajuste en el crecimiento industrial. En Corrientes se observan inconvenientes en los sectores textil y forestal.



Por su parte, la candidata en segundo término Práxedes López señaló su preocupación por el financiamiento educativo. Advirtió que en el Presupuesto 2026, se "determina que dejará sin efecto el financiamiento a las escuelas técnicas y agencia y tecnología que es el 1% del PBI". Indicó, en declaraciones a Domingos de Mega.



A su vez, López anticipó que, de ser electa, integrará el bloque Provincias Unidas donde "se plantearán las necesidades federales". Por lo tanto, "no va a ser un bloque solamente el de Corrientes", según afirmó.