Correntinas representarán al Nordeste en Paraguay

Viernes, 19 de septiembre de 2025

La World Masters Hockey (WMH) confirmó que el Comité Olímpico Paraguayo será escenario del Torneo Panamericano de Hockey en categoría Masters, del 21 al 30 de septiembre se jugará en Asunción, Paraguay, con la participación de equipos femeninos.



El evento incluirá competencias en las categorías +35, +40, +45, +50 y +55, con sede en el Centro Nacional de Hockey del Comité Olímpico Paraguayo, en Luque.



La ceremonia de apertura será el 20 de septiembre e incluirá música en vivo y gastronomía local.



Este torneo es un espacio que celebra la pasión por el deporte en todas las etapas de la vida, promoviendo la inclusión y el reencuentro a través del hockey. Desde sus inicios, se ha caracterizado por ser un evento que valora el compromiso y la solidaridad, convirtiéndose en un referente en la categoría Master en América Latina.



El Equipo NEA estará integrado por jugadoras de Corrientes, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe. De la provincia de Corrientes se convocaron a jugadoras distintos clubes para participar en las diferentes categorías:



- +35: Estela Ayala, Soledad Silva, Valeria Pilchik (Aranduroga RC) y Agustina Ramírez (Pay Ubre -Mercedes) +40: Mónica Villasanti (Taragüy RC). +45: Tatiana Lafata, Mariel Vidal, Paola Silva (Aranduroga); Eli Fages (Taragüy) y María Correa (Alhma);



- +50: Tatia Leyes, Marcela Aguirre (Taragüy) Carolina Trifilio (Payé) y Susana Miño (Quilmes). +55: Eli Rivas, Silvia Rivas, Victoria Simonelli (Aranduroga RC)