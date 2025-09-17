HISTÓRICO: La empresa más grande de Corrientes podría reducir su personal

Martes, 16 de septiembre de 2025

La crisis económica de Milei. Denuncian que ya se estaría produciendo despidos de personal con varios años de antigüedad en la empresa.





La crisis económica de manera generalizada que afecta a la Argentina por estos tiempos, tiende a profundizarse y ahora una de las empresas que empieza a sentir los efectos de la misma es el Establecimiento "Las Marías", ubicada a unos 5 km al sur de Virasoro, que se dedica desde hace ya 100 años a la plantación y elaboración de yerba mate, te y también dedicada a la explotación forestal y ganadera. Esta semana será clave en el proceso de reducción que pretenden llevar a cabo sus propietarios, según información de medios de la localidad.



Considerada como uno de los mayores grupos económicos de la provincia de Corrientes; Las Marías por estos días estaría analizando iniciar en breve un plan de "reestructuración" que implicaría empezar a reducir costos, por no decir despidos de personal.



La información se conoció a fines de la semana pasada de parte de fuentes dignas de crédito y señala que uno de los pasos a dar en lo inmediato es iniciar un "reacomodamiento" de personal que se iniciaría en el sector de elaboración de yerba mate y té. Las fuentes señalan además que se estaría produciendo despidos de personal con varios años de antigüedad en la empresa y los que están bajo la modalidad de contratados, es un hecho que serán desafectados directamente.



Se pudo establecer además que quienes sean "notificados" que serán reubicados en el sector de industria y no acepten los cambios dispuestos por la patronal, los mismos deberán renunciar, según la sugerencia que ya se le viene haciendo a algunos empleados. Los informantes indicaron también que la semana laboral que se iniciÓ este lunes 15 de septiembre, será una semana bastante movida en la cuestión señalada y de hecho hay una marcada preocupación e incertidumbre entre los empleados.



El grupo "Las Marías" tiene 1800 empleados entre los sectores yerbateros; té; ganadero y forestal. La mayor parte de su producción se exporta a varios países del mundo.



La situación que se plantea, se suma a la profunda crisis casi terminal que atraviesa también la Forestadora Tapebicuá SA y que paralizó su producción hace ya casi dos meses atrás y suspendió a sus 480 empleados. Hay quienes aseguran que la empresa que pertenece a Miguel Urtubey (hermano del ex gobernador de Salta) no volverá a producir, salvo que aparezca algún inversionista.A sí las cosas, queda claro que la "motosierra" también empieza a socavar las bases de la economía de las principales empresas radicadas en Virasoro.