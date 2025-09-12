Un asesor de LLA confirmó lo dicho por Spagnuolo

Viernes, 12 de septiembre de 2025

El consultor y asesor de comunicación de LLA, Fernando Cerimedo confirmó bajo juramento de decir verdad, que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo le habló sobre un "esquema de corrupción" en el organismo.

Ante el fiscal Franco Picardi, Cerimedo confirmó que Spagnuolo le contó de "coimas", del reparto de las comisiones en el marco de las compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina.



Fuentes judiciales confirmaron que Cerimedo confirmó que Spagnuolo le dijo lo mismo que se escucha en los audios difundidos por un canal de streaming y medios de prensa. En esos audios, Spagnuolo apuntó a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y a su asesor Eduardo Lule Menem.



Cerimedo, uno de los dueños de La Derecha Diario, había dicho que Spagnuolo le habló sobre la situación en Andis en varias oportunidades. También había dicho que alguien tenía esos audios guardados para usarlos en época de elecciones.



Los audios de las presuntas coimas no son considerados por el fiscal Picardi como elemento de prueba. "Son un indicio a partir del cual se comenzó a recolectar prueba", explicaron las fuentes. En cambio, los dueños de la droguería Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel, plantearon la nulidad de la causa basada en la ilegalidad de los audios.