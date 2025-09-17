Padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre

Martes, 16 de septiembre de 2025

La Cámara Nacional Electoral informó que a partir de hoy está disponible el padrón definitivo para las elecciones nacionales 2025: dónde voto esta vez.



Se vienen las elecciones nacionales 2025 y ya está el padrón definitivo disponible, según informó en las últimas horas la Cámara Nacional Electoral. La ciudadanía en condiciones de votar podrá consultar los datos de lugar y mesa de votación. Cómo saber dónde voto.





El domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas a nivel nacional, donde los argentinos deberán elegir 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación. Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.





La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.



Por otro, el Senado de la Nación está integrada por 72 legisladores y solo se renovará un tercio, es decir, 24 bancas. Cada legislador dura seis años en su cargo.





https://www.padron.gob.ar/





Dónde voto en estas elecciones: cómo saberlo





Se podrá acceder al padrón definitivo a través del sitio web www.electoral.gob.ar y en www.padron.gob.ar. El elector/a tiene que introducir su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador.



Asimismo, también estará disponible el chatbot en WhatsApp "Vot-A" con el objetivo de abrir un canal de comunicación directa para resolver las dudas en torno al proceso electoral de este año. Se trata de una herramienta que brinda información veraz y dinámica a los electores para prevenir la desinformación y aportar al voto informado.





"Vot-A" responderá respecto al lugar de votación, información electoral, Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa, el voto en el exterior y la justificación de la no emisión del voto, entre otras cosas.



Para acceder al chatbot sólo se necesita agregar el número +54 911 2455-4444 a los contactos o entrar en el link http://wa.me/5491124554444 e iniciar la conversación con la palabra "hola". También es posible acceder a través del siguiente código QR:





Todas las provincias participan de la renovación parcial de la Cámara de Diputados de la Nación, la cual se realiza cada dos años. La cantidad de diputados que elige cada provincia depende de la cantidad de población de su territorio.



Corrientes: 3 diputados nacionales