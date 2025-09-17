Jorge Terrile recibió a medallistas destacadas en los JADAR

Martes, 16 de septiembre de 2025

El Secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, se reunió este martes con las atletas Martina Giménez (medalla de oro), Agustina Álvarez (medalla de oro) y Valentina Cabral (medalla de plata), quienes brillaron en los Juegos Argentinos de A



El evento congregó a más de 3.000 deportistas de las 24 provincias argentinas, compitiendo en más de 50 disciplinas olímpicas y paralímpicas, como básquet, hockey, gimnasia rítmica, karate, taekwondo, natación artística, polo acuático, tenis, atletismo y esgrima, entre otras.



La delegación correntina se destacó en levantamiento de pesas, donde las jóvenes del equipo: Corrientes Pesas - Colegio Figuerero, dirigidas por el entrenador Marcelo Fernández, lograron sobresalientes resultados.



Durante la reunión con Jorge Terrile al regreso, las medallistas expresaron su agradecimiento al Gobierno de la Provincia y al Gobernador Gustavo Valdés por el apoyo brindado a su carrera deportiva en estos años.



Con entusiasmo y motivación, Martina, Agustina y Valentina compartieron sus experiencias en Rosario, destacando el orgullo de representar a Corrientes y posicionarla en lo más alto del levantamiento de pesas a nivel nacional.



Cabe detallar que Martina Giménez: Oro: 205 kg de total olímpico (categoría -69 kg). Agustina Álvarez: Oro: 178 kg total olímpico (categoría -58 kg) y Valentina Cabral: Plata: 165 kg de total olímpico (categoría -63kg). En tanto, Ariel Mora se colgó la de Plata con 279 kg de total olímpico (categoría -79kg).