"Papu" Gómez vuelve al fútbol: "Scaloni me ayudó desde el primer día"

Jueves, 11 de septiembre de 2025

Tras cumplir una sanción por dóping, el volante argentino retomará su carrera en Italia. En una entrevista reciente, repasó su vínculo con Lionel Scaloni, a quien conoció como compañero y luego como entrenador en la Selección.



Alejandro "Papu" Gómez, de 36 años, se alista para volver al fútbol profesional luego de cumplir una sanción por dopaje. El exjugador de Arsenal y San Lorenzo será refuerzo del Padova, club de la Serie C italiana, y retomará la competencia oficial en octubre.



Mientras espera ese momento, desde su hogar en Bérgamo, ofreció una entrevista al programa De visitante, donde habló de su relación con Lionel Scaloni, actual técnico de la Selección Argentina, con quien compartió equipo hace diez años.



Gómez y Scaloni coincidieron en Atalanta en 2014. El Papu llegaba tras su paso por el fútbol ucraniano, mientras que Scaloni vivía el tramo final de su carrera como futbolista. "Vivíamos uno al lado del otro. Desde el primer día me ayudó con todo: a buscar casa, a comprar un auto. Fue muy generoso conmigo", recordó.



Gómez elogió el trabajo de Scaloni al frente de la Selección luego del Mundial de Rusia. "Apostó por chicos con hambre, supo rodear bien a Messi y creó un ambiente muy sano", opinó.



Durante la charla, el Papu también repasó su paso por la Selección Argentina, donde vivió momentos de protagonismo y otros con poco rodaje, como en la Copa América 2021. "Cuando me convocó, yo venía siendo figura en Italia, pero no jugué ni un minuto. Nunca me quejé. Me entrenaba con todo porque sabía cuál era mi lugar", explicó.



Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando habló sobre Cristian "Cuti" Romero. Gómez contó que fue él quien lo recomendó a Scaloni cuando el entrenador buscaba un central zurdo. "Le dije: ‘Llevate al Cuti, es un crack’. Al poco tiempo lo llamó. Yo lo picaba en los entrenamientos, lo desafiaba. Siempre respondía. Tiene carácter, personalidad y un talento impresionante", aseguró.