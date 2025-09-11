Valdés entregó 20 viviendas del programa Oñondivé y habilitó 13 km de ripio

Jueves, 11 de septiembre de 2025

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este jueves en San Cosme un importante acto en el que entregó 20 viviendas pertenecientes al programa provincial Oñondivé, en el barrio Matadero.



Durante la jornada, anunció además la construcción de otras 30 soluciones habitacionales de demanda libre, con el objetivo de seguir promoviendo el acceso a la vivienda digna en la provincia. La actividad incluyó la bendición de llaves y carpetas, a cargo del padre Roque Franco, y el testimonio de una adjudicataria en representación de las familias beneficiarias.



El programa Oñondivé busca brindar soluciones habitacionales integrales, incorporando componentes sociales, económicos y ambientales que exceden la simple construcción de viviendas. En este marco, Valdés destacó que "las obras trascienden" y remarcó la rapidez de ejecución en la comuna: "Estamos en uno de los municipios donde en menos de tres meses se construyeron 10 viviendas". Por su parte, el interventor del Invico, Lizardo González, valoró el trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y resaltó que ya son 48 las viviendas proyectadas bajo este esquema en la localidad.



En la misma jornada, el mandatario inauguró 13 kilómetros de ripio sobre la Ruta Provincial N° 1, una obra clave que mejora la conectividad entre San Cosme y Paso de la Patria. Financiada por el Fondo de Desarrollo Rural (FDR), con recursos provenientes del impuesto inmobiliario, la obra demandó una inversión superior a los 150 millones de pesos. Valdés defendió la continuidad del FDR y aseguró que "la realidad demuestra lo contrario", señalando que en los últimos años ya se concretaron más de 6.000 kilómetros de caminos rurales en la provincia.



Finalmente, el gobernador subrayó la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructura vial y energética para potenciar el desarrollo turístico y productivo de la zona, especialmente en sectores con gran potencial como la pesca deportiva. "Sin inversión en energía, es imposible el desarrollo", afirmó. Acompañaron el acto el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, la intendenta Guadalupe Barrios, ministros, legisladores, concejales y vecinos.





