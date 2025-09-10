Se ratificó la condena al ginecólogo Gerardo Dahse

Miércoles, 10 de septiembre de 2025

Tiene una sentencia de 7 años de prisión por abuso sexual. Continúa en libertad.





El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes dejó firme la sentencia de 7 años prisión para el ginecólogo Gerardo Dahse. El Tribunal Oral Penal N.º 1 lo condenó el jueves 5 de octubre de 2023 por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de una paciente y también dispuso inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina.



La lectura del fallo se dio a conocer cerca de las 23 de ese día. El juicio había comenzado el 26 de julio.



Sigue en libertad hasta que la sentencia quede firme. Tiene que cumplir pautas de conducta, entre ellas, presentarse cada mes en sede judicial, no debe salir de la provincia sin permiso y no debe modificar su domicilio sin autorización judicial entre otras medidas.



La defensa analiza presentar un recurso extraordinario federal y si el STJ no hace lugar podrá recurrir en queja ante Corte Suprema de Justicia de la Nación. Agotadas todas estas instancias, quedará preso.

