Valdés inaugurará obras en Ramada Paso y San Cosme

Miércoles, 10 de septiembre de 2025

El gobernador Gustavo Valdés este jueves 11 de septiembre en la localidad de Ramada Paso y San Cosme realizará una extensa agenda de inauguraciones de obras urbanas y habitacionales.

SAN COSME SE ENCUENTRA A CASI 28 KILÓMETROS DE LA CIUDAD DE CORRIENTES.



Primeramente, desde las 10 en Ramada Paso habilitará las obras de una nueva comisaria y 20 cuadras de pavimento en las inmediaciones de la Av. 13 de Junio y la Plazoleta Fortunato A. Rossi. Luego a las 11 hará entrega de viviendas "Oñondivé" a los vecinos del municipio e inaugurará cuadras de cordón cuneta.



Finalmente, se dará paso a la habilitación de un cajero automático del Banco de Corrientes.



Posteriormente, en San Cosme el mandatario a las 14.30 inaugurará el ripio de la RP Nº 1 y luego hará entrega de 20 viviendas como también habilitará las instalaciones del Polideportivo municipal.



