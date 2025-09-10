 
Miércoles, 10 de Septiembre de 2025 | Corrientes - Argentina
Valdés inaugurará obras en Ramada Paso y San Cosme
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
El gobernador Gustavo Valdés este jueves 11 de septiembre en la localidad de Ramada Paso y San Cosme realizará una extensa agenda de inauguraciones de obras urbanas y habitacionales.
SAN COSME SE ENCUENTRA A CASI 28 KILÓMETROS DE LA CIUDAD DE CORRIENTES.

Primeramente, desde las 10 en Ramada Paso habilitará las obras de una nueva comisaria y 20 cuadras de pavimento en las inmediaciones de la Av. 13 de Junio y la Plazoleta Fortunato A. Rossi. Luego a las 11 hará entrega de viviendas "Oñondivé" a los vecinos del municipio e inaugurará cuadras de cordón cuneta.

Finalmente, se dará paso a la habilitación de un cajero automático del Banco de Corrientes.

Posteriormente, en San Cosme el mandatario a las 14.30 inaugurará el ripio de la RP Nº 1 y luego hará entrega de 20 viviendas como también habilitará las instalaciones del Polideportivo municipal.
     
 
 

