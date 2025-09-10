Protestas masivas contra la censura y corrupción

La Generación Z lidera manifestaciones masivas por bloqueo de redes sociales y corrupción política, con renuncia del primer ministro y al menos 25 fallecidos.



Un levantamiento juvenil sacude Nepal tras el bloqueo de 26 redes sociales, incluyendo Facebook, Instagram, WhatsApp y X, decretado por el gobierno. Las protestas, lideradas por la Generación Z, exigían transparencia y el fin de la corrupción política.



Las manifestaciones derivaron en violencia extrema: el Parlamento fue incendiado, la Corte Suprema atacada y se registraron al menos 25 muertes. Cinco ministros renunciaron y el primer ministro K.P. Sharma Oli dimitió ante la presión social y política.



El movimiento “Nepo Kid” viralizó la indignación juvenil contra privilegios y nepotismo en la política. Los jóvenes critican a la élite por enriquecerse mientras el país enfrenta desempleo, desigualdad y estancamiento económico.



Organizaciones internacionales como la ONU y Amnistía Internacional condenaron la represión y exigieron investigaciones transparentes sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades



El bloqueo digital fue solo la chispa que detonó un descontento acumulado. Expertos advierten que Nepal enfrenta una crisis estructural que obliga a repensar sus políticas de gobernanza, libertad digital y participación juvenil.