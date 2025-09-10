Las 18 selecciones clasificadas y el repechaje con Bolivia

Miércoles, 10 de septiembre de 2025

Ya hay 18 equipos confirmados para la Copa del Mundo. Bolivia y Nueva Caledonia esperan rivales en el repechaje.



El camino al Mundial 2026 entra en su fase decisiva. Hasta el momento, 18 selecciones aseguraron su lugar en la cita que organizarán México, Canadá y Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio de ese año.



Los tres anfitriones estarán acompañados por:



Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay desde Conmebol.

Marruecos y Túnez desde África.

Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán desde Asia

y Nueva Zelanda desde Oceanía.



Además, ya quedó definido que Bolivia, junto a Nueva Caledonia, disputará el repechaje internacional en marzo de 2026, instancia que repartirá los dos últimos cupos disponibles. En esta repesca también participarán equipos de África, Asia y Concacaf.



Aún restan confirmarse los 16 clasificados de Europa, 7 de África, 2 de Asia y 3 de Concacaf. En total, la Copa del Mundo reunirá a 48 selecciones que competirán en 104 partidos, bajo el nuevo formato de 12 grupos de cuatro equipos.



El sorteo oficial será el 5 de diciembre de 2025 en Washington DC. Allí se conocerán los grupos, aunque seis lugares quedarán a la espera de los resultados del repechaje de marzo.



