Valdés celebró a Vamos Ctes y la participación ciudadana

Jueves, 4 de septiembre de 2025

"Hicimos una muy buena elección, gracias por la confianza que pusieron los correntinos en Vamos Corrientes", expresó el mandatario en diálogo con la prensa.



El gobernador Gustavo Valdés analizó los resultados de las elecciones del pasado domingo y agradeció el respaldo de los ciudadanos a la alianza Vamos Corrientes.



Valdés destacó el triunfo en Virasoro, donde el escrutinio definitivo confirmó como ganador a De la Cruz, y en Paso de los Libres, donde Faraldo se impuso de manera contundente. "Fue una gran alegría", afirmó.



Comunas en disputa y control del escrutinio

El gobernador también se refirió a las localidades donde el resultado aún no está definido:"Hablé con los candidatos de Sauce y Lomas de Vallejos, donde hay votos recurridos. En otras mesas hubo malas consignaciones, por eso están las urnas para abrirlas y revisar", explicó, señalando que la Justicia está a cargo del proceso. Recordó que en ocasiones anteriores se dieron sorpresas en el recuento:"Nos pasó con la mesa de Villa Olivari, que creíamos que ganamos y terminamos perdiendo por dos votos".



Participación y problemas técnicos

Con una participación del 75%, Valdés consideró que "es un número alto, aunque generalmente ronda el 80%". Además, reconoció que hubo inconvenientes con los datos del servidor, pero aclaró que no afectaron el escrutinio definitivo:"No se consignaron los votos al principio porque eran dispares, pero todo siguió funcionando; se podía ver mesa por mesa en el centro de cómputos de la UCR".





Proyección política y próximas elecciones

Respecto a las lecturas políticas del resultado, afirmó:"Fue un buen triunfo de los correntinos. Lo importante es que la gente ratificó el rumbo de la provincia y vamos a seguir trabajando en eso".



También remarcó que la UCR nacional debe fortalecerse, aunque por ahora su prioridad sigue siendo Vamos Corrientes. En cuanto a las elecciones legislativas nacionales, adelantó: "Vamos a acompañar al doctor Diógenes González, un excelente jurista, y a la profesora Práxedes López. Queremos que Corrientes ponga diputados nacionales en Buenos Aires y no al revés".