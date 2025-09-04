Los correntinos apoyaron el derecho de discapacitados

Jueves, 4 de septiembre de 2025

Los senadores que representan a la provincia Corrientes en la Nación:Carlos "Camau" Espínola (Bloque Provincial), Mercedes Valenzuela (UCR) y

Eduardo Vischi (UCR) votaron a favor, de que continúe vigente la Ley de Emergencia en Discapacidad.



En una jornada histórica, la Cámara de Senadores de la Nación rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad y aprobó la insistencia en la norma por amplia mayoría: 63 votos a favor y solo 7 en contra.



Es la primera vez en 22 años que el Congreso logra revertir un veto presidencial, lo que marca un precedente político significativo en la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.Afuera del Congreso, miles de personas con discapacidad, familiares y prestadores se concentraron para exigir la plena aplicación de la ley, que busca descongelar las prestaciones y garantizar recursos extraordinarios para el sector, tras meses de falta de actualización en los pagos.



Cómo votaron los senadores correntinos

Los tres representantes de Corrientes acompañaron la decisión de insistir con la norma:



Carlos "Camau" Espínola (Bloque Provincial) – votó a favor.

Mercedes Valenzuela (UCR) – votó a favor.

Eduardo Vischi (UCR) – votó a favor.



Con esta votación, la Ley de Emergencia en Discapacidad vuelve a estar vigente, obligando al Estado nacional a destinar fondos adicionales para cubrir prestaciones y garantizar derechos a las personas con discapacidad en todo el país.