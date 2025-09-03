Nuevo modo de votar con la Boleta Única

Miércoles, 3 de septiembre de 2025

La oferta electoral de Corrientes va a tener cuatro alianzas: Fuerza Patria, Corrientes Nos Une, Vamos Corrientes y La Libertad Avanza. Por otra parte, hay un partido: el partido Ahora.



Juan José Ferreyra: "Votar con la BUP será muy sencillo y práctico"

Lo afirmó el Secretario Electoral del Juzgado Federal N°1 quien reconoció la practicidad con que la Boleta Única de Papel le brindará a todos a la hora de sufragar. Destacó que "técnicamente desaparece el concepto de cuarto oscuro" para pasar a esta nueva metodología de elección.



Finalizadas las elecciones provinciales, la Junta Nacional Electoral convocó a los apoderados de las agrupaciones políticas participantes de las próximas elecciones del 26 de octubre a una audiencia pública a fines de exhibir el diseño de la Boleta Única de Papel (BUP).



Juan José Ferreyra, secretario electoral del Juzgado Federal N°1, quien nos comentó que lo llevado a cabo el lunes "fue la secuencia de la audiencia pasada cuando se realizó el sorteo de la ubicación que tenía cada alianza y cada agrupación política".



El secretario remarcó que la continuidad de la presentación de una boleta se realizó conforme a los datos que tenemos de cada agrupación política. "Exhibimos las boletas para que los apoderados partidarios, en este caso hubo dos, puedan hacer las objeciones que estiman pertinente, pero como ya se había trabajado en coordinación con la debida participación y nos habían enviado las fotos de los candidatos, se expusieron y no hubo ninguna impugnación y estuvieron todos de acuerdo en lo que se mostró".



Ferreyra destacó que como no hubo objeciones "se aprobaron las boletas y mandamos a realizar la impresión, que dentro del término de cinco días nos tienen que enviar, volveremos a poner a consideración de las agrupaciones porque puede haber un mínimo cambio de tonalidad y entonces con eso continuamos".



En la audiencia solo estuvieron dos apoderados sobre cinco, por lo que se le consultó si esto podría ocasionar objeciones de los ausentes a lo que dijo que "todas las audiencias son públicas, han sido debidamente notificados los apoderados partidarios y la audiencia se realizó con lo que estuvieron presentes".



Ferreyra también agradeció la presencia de los medios "que nos permiten difundir, ya que vamos a estar en un trámite y un proceso nuevo, porque vamos a estar con una boleta única papel que es algo novedoso para todo Corrientes".



La gente deberá conocer esta nueva manera de votar por lo que el secretario electoral destacó que agradecerá mucho la difusión que se pueda hacer para toda la ciudadanía, "porque si bien es un proceso mucho más ágil, mucho más simplificado, es nuevo, es un procedimiento nuevo de votación; por eso va a ser muy importante la educación, tanto en la ciudadanía, las autoridades de mesa, los delegados. Entonces volveremos seguramente a tener presentes a ustedes para la difusión".



Para el día de la votación hay muchas preguntas, por ejemplo si la gente va a tener que entrar al cuarto oscuro o si se quedarán en los boxes. "Técnicamente desaparece el concepto de cuarto oscuro, porque va a haber un box, vamos a mantener las mismas escuelas que en las elecciones provinciales para, obviamente, no traer una dificultad a los votantes y la particularidad es que van a entrar con esta boleta única a un box, se le va a dar una birome y ahí van a tildar el candidato de su preferencia".



Dejó en claro que ya no estará el cuarto oscuro, "ese de la vieja usanza sino que será un box, allí van a poder votar y eso implicará que seguramente va a ser mucho más ágil todo", reconoció al mismo tiempo que destacó que "otro de los grandes cambios que va a tener esta modalidad electoral es que ahora ya no habrá muchas boletas, solo una, y va a ser el presidente de mesa el que le entrega la boleta; la persona entrará al box con la birome y procederá a votar e ingresar su voto a la urna y termina. Va a ser muy sencillo, por lo que resultará muy práctico".



Para finalizar, acentuó la practicidad. "La verdad, vimos que la experiencia que hubo en otros lugares de tener una boleta única fue mucho más ágil, mucho más práctico".