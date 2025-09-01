"Es un día histórico, gracias a todos los correntinos"

Domingo, 31 de agosto de 2025

El gobernador Gustavo Valdés cerró con su discurso el acto de la victoria, tras el triunfo en primera vuelta de Juan Pablo Valdés y afirmó que "es un día histórico, gracias a todos los correntinos".



Gracias a todos los correntinos, por el esfuerzo, un abrazo inmenso a cada uno y decirles gracias", expresó el mandatario provincial, tras el discurso de Juan Pablo Valdés, electo gobernador.



Y seguidamente, extendió el agradecimiento a "todos los candidato, porque ganamos en casi todas las intendencias" y refirió que fue "una campaña muy dura y de las más sucias de los últimos tiempos, pero no nos doblegamos".



Gustavo Valdés se dirigió también "al pueblo argentino" y expresó que "tenemos que avanzar en el diálogo".



"El consenso es lo que construye a las naciones, las hace grandes", afirmó Valdés.



Finalmente, instó a construir una Argentina unida. "Vamos Corrientes, vamos a construir este futuro", concluyó el Gobernador de Corrientes.