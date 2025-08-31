Juan Pablo Valdés ganó con más del 50% de los votos
Domingo, 31 de agosto de 2025
Los resultados oficiales indicaron que con el 18% de mesas escrutadas Juan Pablo Valdés tuvo el 52.5%; Tincho Ascúa 20.1%; Ricardo Colombi 16.68%; Lisandro Almiron 8.85%
De acuerdo a los datos dados a conocer por la Junta Electoral de la Provincia de Corrientes, los resultados provisorios con el 15 por ciento de mesas escrutadas son los siguientes:
Orden provisorio
Juan Pablo Valdés - Vamos Corrientes
Martín "Tincho" Ascúa - Limpiar Corrientes
Ricardo Colombi - Encuentro por Corrientes (ECO)
Lisandro Almirón - La Libertad Avanza, Corrientes
Ezequiel "Teke" Romero - Ahora Corrientes
Sonia López - Cambiá Corrientes
Doctora Adriana Vega - Partido de la Esperanza