Varios Gobernadores arriban a Corrientes para celebrar el triunfo de Juan Pablo Valdés

Domingo, 31 de agosto de 2025

Alfredo Cornejo de la provincia de Mendoza, Leandro Zdero de Chaco, entre otros. La presencia de los mandatarios busca reforzar la idea de unidad federal y acompañar el proceso democrático en una elección que definirá el próximo Gobernador.



Todos tienen previsto arribar a Corrientes en las próximas horas para participar de los festejos de la fórmula Juan Pablo Valdés-Pedro Braillard Poccard.



Se trata de los mismos mandatarios que días atrás acompañaron el acto de cierre de campaña de "Vamos Corrientes", donde se exhibió el respaldo de dirigentes provinciales al oficialismo correntino.



La llegada de los gobernadores se da en un contexto de expectativa por los primeros resultados del escrutinio provisorio que se conocerían alrededor de las 21.



