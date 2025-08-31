 
Domingo, 31 de Agosto de 2025 | Corrientes - Argentina
La tendencia electoral indica que Cemborain volvería a la Intendencia
Domingo, 31 de agosto de 2025
Medios locales aseguran que el candidato del Partido Justicialista, Roberto "Caly" Sánchez, felicitó públicamente a Cemboraín y asumió la derrota en las urnas.

El candidato a intendente de Mercedes por el frente Vamos Corrientes, Víctor Cemborain, se proclamó ganador de la elección y aseguró que "fue una elección rotunda", mientras que el candidato del Partido Justicialista, Roberto "Caly" Sánchez, lo felicitó públicamente y asumió la derrota en las urnas.



     
 
 

