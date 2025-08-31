La tendencia electoral indica que Cemborain volvería a la Intendencia

Domingo, 31 de agosto de 2025

El candidato a intendente de Mercedes por el frente Vamos Corrientes, Víctor Cemborain, se proclamó ganador de la elección y aseguró que "fue una elección rotunda", mientras que el candidato del Partido Justicialista, Roberto "Caly" Sánchez, lo felicitó públicamente y asumió la derrota en las urnas.



