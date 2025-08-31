Sufragó más del 73% del padrón en Corrientes Capital

Domingo, 31 de agosto de 2025

Más de 950 mil correntinos están habilitados para votar hoy en los comicios provinciales y en el cierre, se computó que más del 73% del padrón sufragó en la Capital y un promedio similar en el interior.



El presidente de la Junta Electoral de Corrientes, Gustavo Sánchez Mariño, adelantó en declaraciones a la prensa que a las 20,30 -21, podrían conocerse los primeros resultados preliminares.



Los correntinos eligen hoy gobernador y vicegobernador, cinco senadores provinciales, 15 diputados provinciales e intendentes y concejales en 73 municipios.



En algunas localidades se registraron precipitaciones y tormentas aisladas, como en la localidad de Gobernador Virasoro, donde se registró una tormenta de granizo.



El padrón de la Capital concentra el 33% de los votantes. La logística estará a cargo de la empresa Andreani y la transmisión de datos de la estatal provincial Telco, una decisión que generó "suspicacias en la oposición" y derivó en una queja formal que resultó en una ampliación de las potestades de fiscalización por parte de la Junta Electoral.



La Junta Electoral de la Provincia informó que el escrutinio provisorio podrá consultarse a través de su sitio oficial a partir de las 20:30 horas del domingo. Por su parte, el conteo definitivo comenzará el martes 2 de septiembre a las 18:00 en la Legislatura Provincial.