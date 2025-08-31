|
Vamos Corrientes se adjudicó el triunfo con Juan Pablo Valdés
Domingo, 31 de agosto de 2025
La alianza oficialista celebró la victoria en las redes sociales. Aún no hay datos oficiales.
Este domingo 31 de agosto, Corrientes fue a las urnas para renovar 416 cargos en 73 de los 74 municipios de la provincia. Tras el cierre de los comicios, la alianza oficialista Vamos Corrientes anunció a través de sus redes sociales que se adjudicaba el triunfo electoral, destacando el respaldo recibido por parte de la ciudadanía.
La fórmula encabezada por Juan Pablo Valdés como candidato a gobernador se impuso en una elección clave, donde los votantes definieron autoridades municipales, legislativas y ejecutivas en distintos distritos.
