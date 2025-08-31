¿Qué pasa si no voto en las elecciones?

Domingo, 31 de agosto de 2025

Respecto de casos en que no puedan votar hay un trámite que se debe cumplir. En principio, quien no emita su voto en las elecciones provinciales, deberá corroborar su estado de situación en el Registro de Infractores, que provee la CNE.



Este proceso sirve para conocer si existen multas previas, que se acumulen a la nueva infracción. El sistema, a su vez, permite presentar un justificativo de la ausencia a la votación, dentro de los 60 días de efectuados los comicios.



De acuerdo a lo que contempla la Justicia Electoral, existen algunos casos específicos en los que se puede justificar la ausencia a la votación, siguiendo algunos pasos sencillos dentro del sitio oficial.