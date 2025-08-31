La provincia elegirá 237 concejales en las comunas

Domingo, 31 de agosto de 2025

En total, en todas las comunas donde habrá elecciones se elegirá 237 concejales titulares y 194 suplentes, según la Junta Electoral. La Ciudad de Corrientes será el Municipio donde mayor cantidad de ediles se voten 10 finalizan en diciembre.



Cabe mencionar que la cantidad de propuestas electorales se replicarían en la ciudad. Por la alianza gobernante, Vamos Corrientes, encabeza la lista el actual viceintendente Emilio Lanari, boleta que acompaña la candidatura del radical Claudio Polich.



Por otra parte en Goya se elegirán ocho concejales donde también hay una nutrida oferta electoral. El escenario es similar al de Capital. Por otra parte, en Alvear los vecinos deberán votar siete representantes en el Concejo Deliberantes. Igual número se elige en Gobernador Virasoro, donde hubo un crecimiento poblacional, como así, en Monte Caseros y en Paso de los Libres.



En Bella Vista los ciudadanos votarán seis ediles, como así, en Saladas y Santo Tomé. Cinco integrantes a ingresar al cuerpo parlamentario comunal deberán optar en las comunas de Curuzú Cuatiá, Empedrado, Ituzaingó y Mburucuyá. En este último caso, por única vez el concejal que ocupe el quinto lugar una vez finalizadas las elecciones asumirá el 10 de diciembre y durará en su cargo un periodo de dos años.



También elegirán cinco concejales en las localidades de Mercedes, San Luis del Palmar, Santa Lucía, San Miguel. En este último se amplía la cantidad de bancas en total, de cinco a siete, de allí el aumento de escaños en elección. En tanto, en Caá Catí, se votarán cuatro concejales, al igual que en Sauce.