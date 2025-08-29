Inició la veda electoral y está prohibido las banderas políticas

Viernes, 29 de agosto de 2025

Las elecciones provinciales se llevarán a cabo este domingo 31 de agosto y en los días previos a los comicios se limitan o prohíben dieterminadas actividades. Este viernes a las 8 inició la prohibición para realizar actos de campaña y actividades.



La veda electoral se refiere a una serie de actividades que están prohibidas durante un plazo anterior y posterior a las elecciones, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso electoral y resguardar la voluntad de las y los votantes. Existen dos tipos de vedas, la que se establece para los candidatos y la que se determina para la ciudadanía.



Según el Código Electoral de Corrientes, la veda electoral empieza oficialmente 48 horas antes de la iniciación del comicio. Como la votación arranca a las 8 del domingo 31 de agosto, la veda comenzó hoy viernes 29, a las 8.



De acuerdo a lo estipulado en el Código Electoral Provincial de Corrientes, estas son las actividades prohibidas durante la veda electoral:



-Los actos públicos de proselitismo quedan prohibidos desde las 48 horas antes de la iniciación del comicio.



-El uso de banderas, divisas u otros distintivos partidarios están prohibidas a los electores desde. La misma prohibición se aplica a la realización pública de cualquier propaganda proselitista en este período.



-El expendio de bebidas alcohólicas está prohibido para las casas destinadas a este fin desde 12 horas antes de la elección y hasta tres horas después del cierre del comicio.



-Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral se prohíben durante el desarrollo del comicio y hasta pasadas tres horas de ser clausurado.



-Está prohibido ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino, durante el día de la elección.



