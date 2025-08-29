Los correntinos no recibieron con los brazos abiertos a Karina Milei y Martín Menen

Jueves, 28 de agosto de 2025

Los manifestantes exhibieron carteles con reclamos vinculados al acceso a medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad, denunciando irregularidades en la entrega de insumos.



El cierre de campaña de La Libertad Avanza en la ciudad de Corrientes, que contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estuvo marcado por un momento de tensión cuando un grupo de padres de niños con discapacidad se manifestó durante el acto.



La protesta se produjo mientras se desarrollaba el evento, que convocó a militantes y simpatizantes libertarios en la recta final de la campaña.



Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales por parte de los organizadores del acto ni de los funcionarios nacionales respecto a la manifestación. El hecho se da en un contexto de reclamos de distintos sectores vinculados a la atención y los derechos de las personas con discapacidad, quienes advierten sobre dificultades en la cobertura de tratamientos y provisión de insumos.